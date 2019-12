Propagandist schept theater van de angst

Christmas 1991 - the Soviet Union vanished. What would become of the KGB? Was the most trusted instrument for protecting the regime also doomed? Irina Bogoran and Andrei Soldatov unravel an unknown story of the Russian secret services.

Om kapitaalvlucht tegen te gaan kondigde de Russische overheid herhaaldelijk amnestieregelingen voor gevluchte zakenlui aan. Andrej Kakovkin keerde terug, maar werd direct na de landing ingerekend en kreeg drie jaar. Geen hoopvol teken, schrijft Tijs van de Vijver.

Op 6 december veroordeelde de rechtbank Jegor Zjoekov (21) tot drie jaar voorwaardelijk wegens oproepen tot deelname aan protest tegen verkiezingsfraude, gekwalificeerd als 'extremisme'. Hier zijn laatste woord in de rechtbank.

Op het IDFA werd State Funeral van de Oekraïense regisseur Sergej Loznitsa over de begrafenis van Stalin in maart 1953 vertoond. Boris Staal sprak met de regisseur over het sacrale karakter van het Sovjet-systeem en de verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu in Rusland.

Op 9 december ontmoeten Poetin en Zelensky elkaar voor het eerst, in Parijs. Doel is het op gang brengen van vredesoverleg over Oost-Oekraïne. De Russische analist Vladimir Frolov keek naar de uitgangspunten van Moskou en Kiev en tempert de verwachtingen.

Is the Kremlin hiring tough guys to rough up demonstrators? According to security specialist Mark Galeotti it looks more like a 'theatre of violence', to disencourage the masses to take part in protests. Call it 'homeopathic authoritarianism' to 'cultivate the appearance of a rogue state'.

Waar loopt de grens tussen Estland en Rusland? Aan de vooravond van de top van de 70-jarige NAVO in Londen laait een oude vete weer op. Vanwaar deze plotselinge escalatie? Historicus Jeroen Bult over oud zeer en nationale trots in het Balticum.

